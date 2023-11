La Lazio batte 1-0 il Feyenoord all’Olimpico nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions. Decisivo il gol di Immobile nel recupero del primo tempo dopo aver dribblato il portiere su assist di Felipe Anderson. Per il capitano si tratta del gol numero 200 con la maglia biancoceleste.

Quella della Lazio è una vittoria di fondamentale importanza che riscatta anche il ko di due settimane fa a Rotterdam. Partono forte i biancocelesti che costringono gli olandesi sulla difensiva. Al 7′ i padroni di casa protestano per un fallo in area ai danni di Felipe Anderson, l’arbitro lascia proseguire. Al 18′ cambio forzato per gli ospiti a causa dell’infortunio di Nieuwkoop costretto ad uscire in barella, al suo posto Trauner.

Alla mezz’ora Feyenoord vicino al vantaggio: contropiede micidiale della squadra ospite, conclusione di Gimenez in diagonale, Provedel devia in angolo. Al 36′ ancora Feyenoord in attacco, ancora Gimenez, la sua conclusione termina di poco fuori. Al primo minuto di recupero della prima frazione i capitolini sbloccano l’incontro: Immobile parte sul filo del fuorigioco e si invola verso Bijlow, l’attaccante riesce a superarlo in aggiramento e da posizione molto angolata mette la palla in rete per il vantaggio dei padroni di casa.

Il Feyenoord parte forte in avvio di secondo tempo a caccia del pari, Lazio costretta a difendersi e a puntare sul contropiede. Al 18′ bell’azione dei biancocelesti con Guendouzi che prova a mettere in moto Pedro anticipato al momento della conclusione. Al 21′ Luis Alberto tenta la magia direttamente da calcio d’angolo, Bijlow è attento e interviene sul primo palo.

Nella seconda metà della ripresa la Lazio gestisce bene il pallone tenendo il Feyenoord lontano dalla propria porta e nel recupero Castellanos in contropiede va vicino al raddoppio ma il portiere ospite gli devia in calcio d’angolo il tiro. Con questo successo la squadra di Sarri scavalca gli olandesi e si porta al secondo posto nel Gruppo E con 7 punti, a meno uno dalla capolista Atletico Madrid e a più sul club di Rotterdam.