“Il presidente Biden ha detto a Israele di non lasciarsi accecare dalla rabbia. È questo il messaggio che gli amici di Israele devono mandare: di non farsi accecare dalla rabbia. Il diritto a difendersi deve essere esercitato secondo il diritto internazionale”. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica Estera dell’Ue, Josep Borrell, durante la Conferenza degli Ambasciatori 2023 a Bruxelles.

Borrell ha anche sottolineato che gli europei hanno “l’obbligo morale e politico di essere coinvolti, non solo fornendo aiuti umanitari ma contribuendo a una soluzione duratura”. “A breve termine – ha aggiunto – la priorità è la pace e fermare le violenze”.