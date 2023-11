In un briefing ai media internazionali, il portavoce dell’IDF (Foze di difesa israeliane), il contrammiraglio Daniel Hagari, ha rivelato nuove informazioni di intelligence e prove che dimostrerebbero l’uso da parte di Hamas delle strutture mediche nella Striscia di Gaza per coprire le proprie attività. Hagari ha presentato un video che mostra un ingresso sotterraneo dell’ospedale Sheikh Hamad, che secondo lui si collega alla rete di tunnel di Hamas. Un altro video mostra uomini armati di Hamas che aprono il fuoco contro le forze israeliane dall’ospedale. “Se non bastasse che abbiamo scoperto un tunnel sotto l’ospedale, i terroristi hanno anche sparato ai nostri soldati dall’interno dell’ospedale”, ha affermato Hagari, aggiungendo che l’IDF avrebbe informazioni su una rete di tunnel sotto il cosiddetto ospedale indonesiano, nonché immagini aeree che mostrano lanciarazzi a poche decine di metri dal complesso. L’ospedale indonesiano sarebbe “sistematicamente” usato da Hamas “per mascherare la sua infrastruttura terroristica sotterranea”, ha detto Hagari. L’IDF aveva in precedenza accusato Hamas di avere la sua base operativa principale sotto l’ospedale Shifa, il più grande centro medico di Gaza, e di accumulare carburante per scopi terroristici.