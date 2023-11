Migliaia di persone da tutti gli Stati Uniti si sono ritrovate a Washington per manifestare in difesa dei diritti dei palestinesi, per un cessate il fuoco a Gaza e per lo stop degli aiuti americani a Israele. La folla, che si è riunita a Freedom Plaza vicino alla Casa Bianca, urlava “Palestina libera!” e “cessate il fuoco adesso!”, mentre sul palco sono state esposte delle finte bare di civili palestinesi. Secondo gli organizzatori alla manifestazione – organizzata da gruppi per i diritti dei palestinesi, ambientalisti e pacifisti, organizzazioni ebraiche antisionisti -, hanno partecipato oltre 30.000 persone.

Nessun problema per la polizia che ha comunque chiuso le strade tutt’attorno alla zona della protesta. Ieri 3 novembre più di 50 attivisti sono stati arrestati dopo aver protestato negli uffici di diversi senatori statunitensi, chiedendo un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Gaza.