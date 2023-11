Il maltempo non dà tregua e dopo i temporali che hanno messo in ginocchio la Toscana, dove 8 persone sono morte, una nuova allerta rossa è prevista dalla Protezione Civile per oggi, sabato 4 novembre, sul Veneto orientale per rischio idrico in diversi settori di Livenza, Lemene e Tagliamento. L’altra parte della regione settentrionale insieme a Lombardia, alcuni settori di Liguria e Emilia-Romagna sono in allerta arancione mentre la gialla è prevista in Toscana, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia, Sardegna, Puglia, Basilicata e sulla provincia autonoma di Trento, Campania, Calabria e Sicilia. La tempesta Ciaran continua a flagellare l’Italia con tutte le regioni interessate anche se le criticità maggiori sono segnalate in gran parte delle regioni centro-settentrionali.

E dalla Toscana, martoriata dall’alluvione, il presidente della Regione Eugenio Giani comunica sui social che “durante la notte si è continuato a lavorare laddove possibile e già da stamattina saranno operative le task force che sono arrivate dalle altre regioni d’Italia verso la Toscana. Permangono alcuni casi di allagamento e problemi di viabilità che rendono ancora impossibile l’accesso agli impianti. Ad ora sono 9.000 le utenze disalimentate dall’elettricità“.

Per tutta la notte sono proseguite le operazioni di soccorso con Protezione Civili e Vigili del Fuoco impegnati nelle zone più colpite come le province di Prato e Pistoia, dove si è avuto il maggior numero delle otto vittime fin qui registrate (quattro fra Prato, Montale e Montemurlo) e dove si contano due dispersi.

Parole dure sono arrivate dal sindaco di Prato che ieri mattina 3 novembre ha aspramente criticato le comunicazioni sulla tempesta in arrivo: “L’allerta doveva essere rossa. Noi a Prato avevamo l’allerta gialla per pericolo di pioggia e arancione per l’idraulico. Il problema è che era rosso, anzi rossissimo. Come Comune non avevamo disposto la chiusura delle scuole perché con l’allerta arancione non l’abbiamo mai chiuse. L’ho disposta poi dopo nel pomeriggio quando ho visto che il livello dell’acqua era fuori portata“.

E il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico sul territorio di Milano: restano valide le raccomandazioni in caso di pioggia o vento di non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende.