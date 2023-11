“Qui ci sono delle persone morte, una, due, tre, quattro. Qui un poliziotto è stato ucciso. C’è qualcuno in vita? Vi prego, qualcuno può darmi un segno di vita?“. È stato diffuso un nuovo video del massacro al Supernova Music Festival dello scorso 7 ottobre, nel deserto del Negev, in Israele: un poliziotto arriva subito dopo la strage e riprende la scena. Nella sua voce, la disperazione per ciò che si trova di fronte. Le vittime, alla fine, saranno 260.

Video X/Eylon Levy