“Alla luce delle informazioni rilasciate e pubblicate recentemente da diversi media, in cui si specula su presunte trattative tra il giocatore Kylian Mbappé e il nostro club, il Real Madrid C. F. desidera dichiarare che queste informazioni sono categoricamente false e che non si sono svolte trattative di questo tipo con un giocatore che appartiene al PSG”, con queste parole pubblicate sul sito ufficiale, il Real smentisce una trattativa che molti siti e giornali avevano dato per esistente. Kylian Mbappé resta al Paris Saint Germain e non sarà, come molti tifosi speravano, un futuro giocatore dei Blancos. E in queste ore, a una settimana dall’assegnazione del Pallone d’Oro a Lionel Messi, France Football ha rivelato la classifica con i voti espressi dai 92 giornalisti che hanno composto la giuria. Messi ha chiuso con 462 punti staccando piuttosto nettamente Haaland, fermo a quota 357. Chi si è seduto sul gradino più basso del podio? Proprio Mbappé (270). Una certezza, oltre ai numeri dati da France Football, c’è: quello di Kylian Mbappé è un contratto in scadenza e dunque sì, probabilmente il rinnovo sarà oggetto di trattative. Lui, l’attaccante francese, è tifoso fin da bambino del Real e gli appassionati di calcio ben ricordano la sua estate difficile, i problemi con il PSG, la messa fuori dalla rosa. Il suo, d’altronde, è un contratto più che d’oro: “Contrariamente a quanto si fa regolarmente, non c’è alcuna clausola relativa ai risultati sportivi. Che vinca la Champions con il Paris, che sia Pallone d’Oro il prossimo anno non cambierà nulla. Il contratto tra Kylian Mbappé e il PSG era costruito attorno a tre assi: lo stipendio e due forme di bonus. Cominciamo con lo stipendio. È costante su tre anni, a 72 milioni di euro lordi nell’anno. Ovvero 6 milioni di euro lordi al mese (2,7 milioni al netto delle tasse). Circa tre volte di più di quanto ha guadagnato la scorsa stagione”, scriveva Le Parisien nell’ottobre del 2022.