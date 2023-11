“I tagli alle pensioni dei dipendenti pubblici inseriti in manovra? La norma spinge i medici ad andare in pensione subito, ed è già un grande problema, e poi da un punto di vista di ringraziamento è negativa. C’è la possibilità di correggerla, non ci saranno emendamenti, ma come governo possiamo, in qualche modo ed a saldi invariati, cercare di gestire questa situazione”. Così Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e politiche sociali, a 24 Mattino su Radio 24, commentando la norma che prevede la revisione delle aliquote di rendimento per le quote retributive delle pensioni liquidate dal 2024 in alcune gestioni previdenziali del comparto pubblico e che rischia di far uscire prima dal Sistema sanitario nazionale molti medici prima che scatti la scure sulle pensioni.

“Se c’è la necessità per correggere alcune cose faremo un maxi-emendamento, come sempre accade se c’è qualche cosa da cambiare – specifica ancora Durigon – Limare, sistemare norme, abbiamo fatto tante finanziarie e sappiamo che questo può avvenire”.