La tennista tunisina Ons Jabeur, numero sette al mondo e finalista dell’ultima edizione di Wimbledon, ha annunciato che donerà il suo premio in denaro delle Wta Finals di Cancun per aiutare la popolazione di Gaza. La tennista si è imposta contro la ceca Markéta Vondroušová con una vittoria per 6-4, 6-3. Nell’intervista seguita al match Ons Jabeur non è riuscita a trattenere le lacrime per quanto sta accedendo in Palestina. “Sono molto contenta della vittoria, ma ultimamente non sono lo sono stata. La situazione nel mondo non mi rende felice. È molto dura vedere bambini e neonati morire ogni giorno. È straziante. Ho deciso di donare parte del mio premio in denaro per aiutare i palestinesi, Non è un messaggio politico, è umanità”, ha aggiunto. “Ogni giorno mi imbatto in video e foto orribili, che non mi aiutano a dormire o a recuperare nella maniera che vorrei. Mi sento senza speranza, sento che non posso fare nulla”. ha spiegato commossa la tennista. La 29enne tunisina affronterà ora Iga Swiatek nell’ultima partita della fase a gironi del torneo.