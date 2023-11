“Il reparto incubatrici, come tutti i reparti dell’ospedale di Al-Shifa e anche di altri ospedali – avverte – rischia di non funzionare più perché non c’è carburante nella Striscia di Gaza, non c’è carburante che entri nella Striscia di Gaza o che vada agli ospedali. Quindi più di 45 incubatrici solo nell’ospedale di Al-Shifa potrebbero fermarsi. E questi neonati potrebbero morire. Perché hanno bisogno di cure speciali”.

Oltre a curare i feriti, gli ospedali nel Nord di Gaza fungono da luoghi di accoglienza per circa 117mila persone sfollate dalle loro case dall’inizio della guerra. Ma senza cibo e acqua, combustibile per cucinare, vestiti o prodotti per l’igiene, le condizioni stanno diventando insostenibili. Con una quantità estremamente limitata di aiuti che entrano a Gaza attraverso il valico di frontiera di Rafah, e senza la possibilità di trasportarli a Nord a causa della mancanza di carburante e delle strade danneggiate, ci sono poche speranze di sollievo per le persone a Gaza. Le aree circostanti gli ospedali continuano a essere colpite dai bombardamenti, ostacolando gravemente la capacità delle strutture mediche di continuare a funzionare. Almeno 73 operatori sanitari sono stati uccisi a Gaza dal 7 ottobre. Poiché il numero di pazienti che necessitano di cure urgenti continua ad aumentare, il ministero della Salute palestinese ha lanciato un appello disperato, esortando tutti i medici e gli infermieri in pensione o gli studenti di medicina ad aiutare.