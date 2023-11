Ventuno militanti di CasaPound sono stati arrestati nelle scorse ore all’aeroporto internazionale di Atene Eleftherios Venizelos: erano appena atterrati nella capitale greca per partecipare ad un raduno di estrema destra previsto oggi pomeriggio nella capitale. È la stessa organizzazione di estrema destra a confermare la notizia dell’arresto: “Ventuno persone della delegazione di CasaPound Italia, che si era recata ad Atene” per partecipare alla commemorazione dell’uccisione di due militanti di ‘Alba dorata’, “sono state fermate dalle forze dell’ordine locali e caricate in autoblindi senza ricevere alcuna spiegazione. I militanti sono stati condotti in questura in attesa di ricevere le spiegazioni”, si legge in un messaggio pubblicato su Telegram.

I ventuno cittadini italiani sono stati trattenuti in vista dell’avvio della procedura di espulsione amministrativa per motivi di sicurezza nazionale, come riportato da Kathimerini. “È inaccettabile che oltre 20 persone vengano arbitrariamente fermate e arrestate appena scese da un aereo solo per voler partecipare alla commemorazione di due ragazzi assassinati a sangue freddo – ha dichiarato Gianluca Iannone, presidente di CasaPound Italia, capo della delegazione giunta ad Atene e tra i fermati dalle forze dell’ordine – L’intervento della polizia è stato arbitrario e privo di alcun senso, con uno schieramento spropositato di agenti e di certo questa repressione ingiustificata non ci impedirà di commemorare due ragazzi barbaramente uccisi a sangue freddo”.

Il raduno odierno, organizzato da reti di estrema destra locali come l’Hellenic Front e Athens Autonomous, aveva lo scopo di commemorare la morte di due militanti dell’ormai disciolto partito neonazista Alba Dorata, avvenuta il primo novembre 2013. In quell’occasione, i due militanti furono uccisi con armi da fuoco fuori dalla sede del partito, ma i responsabili non sono mai stati identificati. Nel 2020, i dirigenti di Alba Dorata furono condannati per aver partecipato a un’associazione a delinquere, e il partito fu sciolto. Fonti della Polizia greca avevano ricevuto informazioni sulla trasferta in aereo di 21 italiani di estrema destra che avevano risposto agli appelli dei promotori del raduno, diffusi in tutta Europa: date le preoccupazioni per possibili scontri, la direzione generale di polizia dell’Attica ha vietato sia questo evento sia altre manifestazioni programmate da membri di organizzazioni antifasciste greche.