Anche nell’Appennino piacentino la situazione legata alle abbondanti precipitazioni appare critica. A Ferriere il torrente Grondana è in piena, così come il Nure. Il torrente della Val Nure si è gonfiato in modo rapido, superando la soglia rossa. La polizia stradale ha chiuso il ponte che attraversa il fiume. Al momento Farini e Ferriere non sono raggiungibili dalla pianura.

Anche il Trebbia appare molto ingrossato a Bobbio. Le immagini girate sul Ponte Vecchio, o Ponte Gobbo, mostrano la forza dell’acqua che veloce scorre verso valle.