“Le richieste di cessate il fuoco sono richieste affinché Israele si arrenda a Hamas, si arrenda al terrorismo, accetti la cessazione delle ostilità con Hamas dopo i terribili attacchi del 7 ottobre. Le richieste di cessate il fuoco sono richieste a Israele di arrendersi a Hamas, di arrendersi al terrorismo, di arrendersi alla barbarie. Questo non accadrà”. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa. “La Bibbia dice che c’è un tempo per la pace e un tempo per la guerra – prosegue – Questo è tempo di guerra, una guerra per un futuro comune. Oggi tracciamo una linea tra le forze della civiltà e le forze della barbarie. È tempo che tutti decidano da che parte stare”.