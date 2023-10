I genitori dell’attaccante del Liverpool Luis Diaz sono stati rapiti in Colombia: la madre è stata salvata, il padre risulta disperso. Le autorità affermano che i genitori del calciatore 26enne sono stati rapiti mentre tornavano a casa, nella giornata di sabato. Uomini armati in moto li hanno fermati e portati via con lo stesso veicolo. Diaz non ha commentato l’accaduto.

La madre di Diaz, Cilenis Marulanda, è stata salvata dalla polizia nella città di Barrancas, nel dipartimento settentrionale di La Guajira, come ha spiegato il presidente della Colombia, Gustavo Petro. Il direttore della polizia del paese, il generale William Salamanca, ha detto in un video che ha dispiegato ogni agente a disposizione per trovare il padre dell’attaccante del Liverpool.

La Federcalcio colombiana ha dichiarato in un comunicato che il rapimento è deplorevole e ha esortato le autorità a salvare il padre. Anche il Liverpool ha diramato un comunicato ufficiale: “È nostra fervida speranza che la questione venga risolta in modo sicuro e al più presto possibile. Nel frattempo, il benessere del giocatore continuerà ad essere la nostra priorità immediata”.