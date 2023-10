Allarme topi all’ospedale Guzzardi di Vittoria, nel Ragusano. I roditori hanno invaso il reparto di Rianimazione, costringendo alla chiusura immediata del reparto e al trasferimento dei pazienti in altre aree dell’ospedale. La presenza dei ratti è stata scoperta nell’ala vecchia del secondo piano della struttura, una zona dedicata a situazioni di emergenza e cure intensive.

La direzione sanitaria dell’ospedale Guzzardi ha preso immediatamente misure drastiche per affrontare la situazione: un servizio di derattizzazione, disinfestazione e bonifica è stato predisposto e affidato a un’azienda specializzata. L’operazione richiederà alcuni giorni per essere completata, durante i quali il reparto di Rianimazione rimarrà chiuso.

Il direttore dell’ospedale, il dottor Carlo Rossi, ha fatto sapere che “la sicurezza dei nostri pazienti è la nostra massima priorità. Abbiamo preso atto del problema e stiamo agendo con la massima prontezza per risolverlo. Nel frattempo, i pazienti che erano ricoverati nel reparto di Rianimazione sono stati trasferiti in altre unità specializzate dell’ospedale, dove continueranno a ricevere le cure di cui hanno bisogno”. Intanto sono state avviate indagini interne per determinare come i ratti abbiano potuto accedere al reparto, così da evitare futuri episodi simili.