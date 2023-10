Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi con epicentro in località Calto, nel rodigino, a 20 km di profondità. Secondo la Protezione civile del Veneto, il sisma ha avuto una intensità di 4.2 punti della scala Richter. In sostanza una replica del terremoto di mercoledì scorso: identica la magnitudo 4.2, e stesso luogo di epicentro. Al momento non risultano danni. La scossa è stata avvertita dai comuni del rodigino e del veronese, ma anche in Emilia Romagna.

Una seconda scossa di magnitudo 2.4 è avvenuta pochi minuti dopo, alle 17.35 a Salara. Al momento attuale la sala operativa dei vigili del fuoco di Rovigo non ha ricevuto nessuna richiesta di soccorso, ma solo qualche telefonata di persone che hanno comunicato di aver sentito la scossa.