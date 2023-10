Una donna incinta è stata travolta da un rottweiler precipitato da una finestra. Il cane è morto sul colpo, mentre la 28enne è ricoverata ma non è in pericolo di vita. Il feto, riferiscono dall’ospedale Umberto I, non ha subito danni e ha il battito cardiaco stabile. L’episodio accaduto nella tarda mattinata nel centro di Roma, in via Frattina, all’altezza del civico 59.

La 28enne stava passeggiando col compagno quando è stata colpita dal cane precipitato dal terzo piano. Il rottweiler è caduto da una finestra, si ipotizza mentre inseguiva nell’appartamento un gatto. La padrona dell’animale, sconvolta, ha sostenuto di non essersi accorta di nulla. Ora rischia un’accusa di lesioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina che hanno eseguito i rilievi.

A soccorrere la donna, al secondo mese di gravidanza, passanti e commessi dei negozi in attesa dei sanitari. Qualcuno ha cercato di soccorrere anche il cane che però è deceduto subito. La 28enne è sottoposta a strettissimo monitoraggio al policlinico Umberto I: è stato chiesto un posto letto nel Dipartimento di emergenza urgenza in modo che possa rimanere sotto osservazione.

