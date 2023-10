Un piccolo di due anni in shock anafilattico è stato portato in ospedale in tempo per essere salvato grazie all’intervento dei carabinieri. La madre ha chiesto aiuto ai militari della Sezione radiomobile di Torre del Greco (Napoli). “Sta male, non arriveremo mai in tempo”. Nei casi di shock l’intervento tempestivo dei medici può evitare conseguenze fatali e anche pochi minuti possono essere preziosi per scongiurare il peggio.

I militari hanno fatto entrare in auto madre e piccolo e li hanno portati al pronto soccorso dell’Ospedale Maresca che dista due chilometri da piazza Palomba. La pattuglia ha raggiunto l’ospedale in breve tempo, i medici sono usciti allarmati dalle sirene. Il bimbo è stato curato e la reazione allergica che aveva determinato lo shock anafilattico controllata. Dal Maresca il piccolo è stato trasferito nell’ospedale pediatrico Santobono, dal quale è stato poi dimesso.