Acqua alta, a Grado, in provincia di Gorizia, dalle prime luci dell’alba di venerdì 27 ottobre. L’alta marea è uscita dalle rive del porto intorno alle 7, così l’acqua ha allagato le strade del centro che, come si vede nel video, si sono trasformate in fiumi: “Ormai è la normalità – ha detto un cittadino intervistato dall’agenzia video Local Team – qui non abbiamo il Mose“.