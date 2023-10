Scontro durissimo a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il neo-direttore responsabile di Libero, Mario Sechi, sulle parole pronunciate dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

Sechi, che ha titolato il suo quotidiano con la frase “L’Onu dichiara guerra a Israele”, spiega: “Guterres condanna Hamas ma giustifica le sue azioni terroristiche“.

“No, non è vero, Guterres dice l’opposto – insorge Travaglio – Ma, scusa, vogliamo leggere il discorso di Guterres? Dove trovi la frase di Guterres con cui giustifica Hamas?”.

“L’abbiamo pubblicata – sostiene Sechi – È come sempre il giochino del sottinteso che de facto rende la posizione dell’Onu filo-palestinese. Tanto per cominciare, Gaza non è tutta la Palestina e ha scelto la guerra“.

Travaglio legge le frasi testuali di Guterres e commenta: “Quella del segretario generale dell’Onu è una posizione equidistante per i due Stati, non equidistante per Israele e Hamas. È chiarissimo. Dopodiché, tu dici che c’è il sottinteso, ma qui non c’è”.

“No, è tutto palese – replica Sechi smentendo la sua precedente affermazione sul “sottinteso” di Guterres – E questo tu non lo cogli. È una palese presa di posizione filo-palestinese e giustificazionista “.

“Non c’è niente di palese – obietta Travaglio – Non diciamo scemenze”.

“Tu hai deciso di avere una posizione equidistante che in questo momento della storia non puoi tenere”, accusa Sechi.

“Stiamo parlando di Guterres, non di me – ribatte il direttore del Fatto – Se vuoi, parliamo della mia posizione. Ma stiamo parlando del segretario generale dell’Onu”.