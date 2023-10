“Siete il governo delle tasse, ora inseguite gli italiani anche nella culla, togliendo il taglio dell’Iva ai beni per la prima infanzia. Da Fratelli d’Italia a Fratelli d’imposta“. Sono le parole di Giuseppe Conte, presidente del M5s, pronunciate alla Camera dopo l’intervento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. “L’avete tanto criticata – ha aggiunto Conte – ma ora io tra i banchi del governo non vedo Meloni, bensì Elsa Fornero“.