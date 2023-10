“Ho scommesso con calciatori che giocano ancora in Serie A e altri che sono oggi in federazione“. La pesante accusa arriva da Marco Paoloni, ex portiere della Cremonese radiato dalla giustizia sportiva in seguito allo scandalo calcioscommesse scoppiato nel giugno 2011. Paoloni fu accusato di aver ‘drogato’ con un ansiolitico i suoi ex compagni della Cremonese durante l’intervallo della partita contro la Paganese del 14 novembre 2010. Fatto per cui poi è stato assolto dalla giustizia ordinaria: in tribunale quello scandalo si chiuse solamente nel dicembre 2020 con la prescrizione del reato per tutti gli imputati.

Paoloni ha conosciuto una nuova notorietà in seguito al nuovo caso scommesse. Prima un’intervista al Corriere della Sera, poi l’ospitata ad Avanti Popolo su Rai 3. Durante la trasmissione l’ex portiere ha appunto rivelato di essere a conoscenza di altri calciatori con il vizio delle scommesse: “Non andavo in giro col registratore, ma avrei le prove. Mi hanno criticato sui giornali, ma i primi erano loro”, ha raccontato a Nunzia De Girolamo.