Lucca non intitolerà nessuna strada o piazza all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. A deciderlo è stato il Consiglio comunale che, nella seduta del 17 ottobre, ha bocciato la mozione del consigliere Daniele Bianucci (Sinistra con), respinta con 17 voti contrari e 12 a favore. La discussione al voto è stata caratterizzata da una forte tensione, come quella tra l’assessore di Difendere Lucca Fabio Barsanti, ex leader di Casapound, e il consigliere del Pd, Francesco Raspini. Non si è fatto attendere l’intervento del centrosinistra. “Le urla dell’assessore di Casapound Barsanti, gli sghignazzi dell’altra assessora del gruppo Mia Pisano, le grida del motto fascista ‘A noi!’ del capogruppo di FdI Lido Fava. E soprattutto il silenzio imbarazzante del sindaco rimarrà per sempre una delle pagine più tristi e nere” scrive in una nota l’opposizione lucchese.