Un dirigente del Dipartimento di Stato nell’ufficio che sovrintende ai trasferimenti di armi, Josh Paul, si è dimesso in protesta contro la decisione dell’amministrazione Biden di inviare armi a Israele nell’ambito del conflitto esploso il 7 ottobre scorso, dopo il sanguinoso attacco di Hamas. Il funzionario ha motivato la sua decisione, in completa rottura con le posizioni assunte dal presidente americano che proprio mercoledì è volato a Tel Aviv per incontrare il premier Benjamin Netanyahu e rinnovargli il pieno sostegno di Washington, dicendo che il “cieco sostegno” sta portando a decisioni politiche “miopi, distruttive, ingiuste e contraddittorie rispetto agli stessi valori che sosteniamo pubblicamente”.

Il dirigente ha spiegato le sue ragioni e la sua posizione nella lettera di dimissioni presentata al Dipartimento di Stato: “La risposta che Israele sta dando, e con essa il sostegno americano sia a quella risposta che allo status quo dell’occupazione, porterà solo a sofferenze maggiori e più profonde sia per il popolo israeliano che per quello palestinese”, ha spiegato l’uomo che ha ricoperto il ruolo di direttore degli affari pubblici e parlamentari per l’ufficio affari politico-militari del Dipartimento di Stato per oltre 11 anni. E proprio la sua lunga permanenza negli uffici del Dipartimento di Stato gli hanno fatto maturare la convinzione che le politiche militari americane nei contesti più caldi siano state sbagliate. Nessun riferimento preciso, come ad esempio al sostegno militare incondizionato all’Ucraina o, tornando più indietro nel tempo, alla decisione di invadere l’Afghanistan e l’Iraq nei primi anni Duemila. Ma il giudizio è chiaro e senza filtri: “Temo che stiamo ripetendo gli stessi errori commessi negli ultimi decenni e mi rifiuto di farne parte per un periodo più lungo”.

