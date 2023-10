Una rissa è scoppiata sul Ponte dell’Accademia di Venezia tra due comitive e due turisti sono stati accoltellati. L’aggressione risale alla notte tra il 16 e il 17 ottobre, intorno alle 3 di notte. La tensione è salita quando i due gruppi si sono incrociati: da un lato i turisti provenienti dall’Australia, dall’altro due uomini dell’est Europa.

Secondo le prime ricostruzioni, a far scoppiare la rissa è stato l’apprezzamento nei confronti di una ragazza. A quel punto i due gruppi si sono fronteggiati ed è stato estratto un coltello. Gli uomini ritenuti responsabili dell’accoltellamento sono dunque fuggiti, mentre il resto della comitiva di turisti chiamava l’ambulanza.

I due feriti sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e poi ricoverati all’ospedale civile di Venezia: entrambi presentavano ferite da armi da taglio in vari punti del corpo. Il più grave, un 39enne, si trova ora in terapia intensiva, dopo esser stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’altro, 34 anni, ha riportato ferite da taglio meno preoccupanti: medicato, è stato trattenuto in osservazione all’ospedale. Nel frattempo, gli agenti della squadra mobile di Venezia sono al lavoro per rintracciare i due aggressori e far luce sull’accaduto, attraverso il racconto dei testimoni e le riprese delle telecamere di sicurezza.