Dall’allontanamento volontario all’ipotesi di omicidio. Questa la svolta nel caso di Alessandra Ollari, la 53enne di Parma scomparsa da giugno scorso. La procura ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti mentre si provano a raccogliere informazioni sugli spostamenti della donna, di cui non si hanno più notizie dal 29 giugno.

A denunciarne la scomparsa è stato il compagno, Ermete Piroli, che si è rivolto prima ai Carabinieri e poi alla trasmissione “Chi l’ha visto“. L’uomo racconta di avere visto la compagna per l’ultima volta mentre andava a fare la spesa in un supermercato vicino casa. In un secondo momento la spesa è stata trovata sul tavolo dell’appartamento della donna, insieme al suo cellulare e alla borsa con dentro portafogli e documenti.

I carabinieri, coordinati dalla pm Silvia Zannini, stanno cercando di ricostruire i movimenti della 53enne, con particolare attenzione ai mesi precedenti la denuncia. Secondo quanto è emerso durante il programma tv condotto da Federica Sciarielli infatti, Ollari sarebbe stata una presenza schiva nel suo Paese di residenza, un “fantasma” secondo alcuni, e non avrebbe avuto contatti con nessuno da molto prima della sua presunta scomparsa definitiva. Una sua cara amica, per esempio, ha detto durante la trasmissione di non avere più contatti con lei da oltre un anno. Allo stesso modo l’affittuaria di un locale a Calestano, paese della montagna parmense, di proprietà della donna ha riferito di non avere notizie di Ollari da maggio 2022.

La donna non avrebbe inoltre rapporti con i propri familiari, che hanno fatto sapere di non essere a conoscenza della sua relazione quindicennale con Piroli. I dubbi delle zie di Ollari sono stati rivolti proprio verso il racconto del compagno, che non ha commentato l’atteggiamento riservato della donna né ha smentito le ipotesi di una scomparsa di lunga data. “Se avessi fatto qualcosa contro Alessandra mi metterei a rischio così, denunciando, mettendoci la faccia?” ha chiesto retoricamente l’uomo durante la sua comparsa in tv. Piroli sarà interrogato nei prossimi giorni dagli inquirenti.