Continua la protesta delle studentesse e degli studenti fuori Montecitorio. Un posto che permette ai giovani di poter entrare in contatto con i Parlamentari, ma non solo. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è stata la prima ‘vittima’ illustre delle proteste degli studenti. “Le tende sono qua perché il diritto allo studio nel Paese non è tutelato – ha detto un giovane che ha consegnato un volantino al titolare del dicastero -. Le è ministro della cultura dovrebbe fare qualcosa”. “Siamo molto contenti che il Parlamento abbia approvato all’unanimità l’istituzione del museo della Shoa a Roma. Abbiamo un dovere morale verso questo evento, soprattutto oggi con gli eventi che si stanno registrando”, si è limitato a dire il ministro.