“Presidente mi voglio congratulare con lei per come ha gestito la pandemia, e non finirò mai di farlo. Grazie”. Così uno degli studenti in protesta contro il “caroaffitti”, durante il presidio con le tende in piazza Montecitorio, ha ringraziato l’ex premier e leader del Movimento 5 stelle per la gestione del Covid. I due hanno prima parlato a lungo, in primis della necessità di un insegnamento di cittadinanza attiva a partire dalle scuole.