Minacce di attentato in diversi aeroporti francesi hanno portato a controlli ed evacuazioni in sette scali da Nord a Sud. L’allarme è scattato dopo una serie di annunci arrivati via mail alla polizia. Oltre a Lille, Tolosa, Nizza e Bron, vicino a Lione, verifiche sono state fatte anche a Nantes, Rennes e Beauvais, a nord di Parigi.

A Nizza l’allerta è rientrato dopo alcune ore: si trattava solo di un bagaglio abbandonato, che è stato prontamente rimosso. Intanto, per la terza volta negli ultimi cinque giorni, la Reggia di Versailles è stata evacuata per una allerta bomba. La Reggia e i suoi giardini erano stati evacuati una prima volta sabato, poi ieri – ma il monumento aveva riaperto dopo un paio d’ore – e sempre per false allerte.