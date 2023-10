Momenti di paura per Olaf Scholz e il suo staff. Il cancelliere tedesco si stava imbarcando su un volo dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, quando è iniziato a suonare l’allarme anti-missile ed è entrato in funzione l’Iron Dome. Nel video, si vede Scholz che si sdraia a terra, insieme al suo staff, col capo coperto, come da protocollo. In un secondo momento è stato portato in un rifugio antiaereo dell’ambasciata tedesca.