Migliaia di persone sono scese in strada, nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre, a Minya, in Egitto, per protestare contro il bombardamento dell’ospedale di Gaza, che ha provocato centinaia di morti. La manifestazione è nata soprattutto su iniziativa degli studenti dell’Università locale. Intanto il ministero degli Esteri israeliano ha disposto la chiusura delle ambasciate in Egitto e Marocco.