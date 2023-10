Fabrizio Corona continua a con le sue rivelazioni sul calcioscommesse. Dopo lo sfogo sui social dovuto ad una presunta censura della Rai – l’imprenditore 49enne è stato ospite nel programma Tv Avanti popolo – ha raccontato che non gli è stato permesso fare i nomi di tre calciatori e di far sentire un audio nel quale gli stessi giocatori, assieme a Zaniolo, avrebbero parlato di scommesse durante dei palleggi, in allenamento.

Le rivelazioni le ha però fatte a Striscia la Notizia, nel momento in cui Valerio Staffelli gli è andato incontro per dargli il Tapiro d’Oro. Corona ha inoltre mostrato un filmato in cui si sentirebbero gli atleti parlare di gioco d’azzardo. Video che verrà mandato in onda stasera 18 ottobre durante il tg satirico di Antonio Ricci. I coinvolti sarebbero i nazionali Stephan El Shaarawy, Federico Gatti e Nicolò Casale, tesserati rispettivamente nei club di Roma, Juventus e Lazio.

Nessuno dei tre calciatori risulta al momento indagato, né dalla Procura di Torino né dalla Procura Figc. El Shaarawy era stato tirato in ballo da Corona già durante la sua ospitata ad Avanti popolo, ma semplicemente in quanto amico di Nicolò Zaniolo (lui sì indagato) e di Nicola Zalewski, un altro giallorosso accusato dall’ex fotografo di essere coinvolto nel caso scommesse, senza che per ora ci siano dei riscontri. Il nome del difensore della Juventus Gatti invece emerge dal verbale di Fagioli, che racconta di aver chiesto dei prestiti a lui e a Radu Dragusin, ex Juve ora al Genoa. Fagioli però specifica che entrambi i giocatori erano all’oscuro delle ragioni per cui aveva bisogno di soldi: “Chiesi 40mila euro, ma dicendogli che mi servivano per comprare un orologio”, dice il centrocampista bianconero riferendosi a Gatti. Il nome di Casale invece è stato uno dei più chiacchierati nelle chat Whatsapp dei tifosi di calcio: sul difensore della Lazio, però, al momento non c’è nessun tipo di riscontro oltre le dicerie.