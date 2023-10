Stava attraversando la strada, di ritorno da casa di un’amica, nel centro di Milano, quando al semaforo è stata presa di mira da due ragazzi che hanno tentato di aggredirla. Alla fine Margherita, questo il suo nome, è stata salvata dall’arrivo di un tassista, che l’ha fatta salire sul suo mezzo portandola in salvo, ma ha deciso di raccontare tutto in un video su TikTok. Dopo la tentata aggressione ha infatti ritenuto necessario “contribuire a far capire la situazione pericolosa che viene sottovalutata”. In pochissimo tempo il video è diventato virale.

“La situazione sta sfuggendo di mano. Ho appena rischiato di essere stuprata e rapinata“, ha cominciato a raccontare. “Ero al semaforo e vedo che c’erano questi due ragazzi extracomunitari”, sostiene la ragazza. Che poi ha proseguito: “Si vedeva che non erano brave persone e iniziano a puntarmi e a indicarmi, a urlarmi cose nella loro lingua”. Rimasta inizialmente paralizzata dalla paura, Margherita si è dunque spostata verso un taxi che proveniva verso la sua direzione, mettendosi poi in mezzo alla strada e urlando alla vettura di fermarsi. “Per fortuna questo taxi si è fermato e mi ha fatta salire”, ha continuato la ragazza.

A quel punto il tassista l’ha riaccompagnata a casa, raccontandole che la sera prima gli è successa la stessa cosa in Porta Venezia. Di qui l’appello della giovane: “Quante situazioni del genere dovranno essere condivise sui social prima che ci sia un vero e proprio cambiamento nelle grosse metropoli come Milano e Roma, dove racconti del genere sono all’ordine del giorno?”.