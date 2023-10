“Ho sempre criticato il governo Nethanyau per la violenza e per il regime di apartheid e umiliazione nei confronti dei palestinesi”. Lo ha detto Patrick Zaki a margine della presentazione del suo libro “Sogni e illusioni” (ed. Nave di Teseo) al teatro Parenti di Milano. Dopo aver condannato tutte le morti di civili, l’attivista per i diritti umani si è concentrato sulla differenza della copertura mediatica sui due lati del conflitto. “I media non danno la stessa attenzione ai palestinesi – ha attaccato Zaki sottolineando l’assenza di copertura su quello che accade a Gaza e in Cisgiordania rispetto a Israele – al momento credo che i palestinesi non abbiano la stessa equità, gli stessi diritti e neanche la stessa copertura mediatica degli israeliani”.