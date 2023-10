Era il primo tempo della sfida tra Bosnia e Portogallo, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024: Cristiano Ronaldo stava battendo una rimessa laterale, quando è rimasto sorpreso da un invasore di campo che ha tentato di assalirlo. In alcuni video circolati su X si vede infatti l’uomo entrare sul terreno di gioco, vicino alla bandierina del calcio d’angolo, e correre verso il fenomeno portoghese, con in mano un cellulare nel tentativo apparente di farsi un selfie con lui. Immediatamente braccato dalla sicurezza, l’uomo è stato quindi allontanato dal campo di gioco, mentre il calciatore si chinava e si toccava la caviglia, forse per via di un colpo subito.

Ronaldo è comunque riuscito a proseguire la partita, fino al momento della sostituzione, arrivata al 66′ minuto di gioco. La sfida è poi finita con una vittoria della nazionale portoghese per 5 a 0, con due gol segnati proprio da Ronaldo, uno al 5′, su rigore, e uno al 20′ minuto. Con l’ultima doppietta l’attaccante dell’Al-Nassr ha superato Haaland diventando, al momento, il miglior marcatore dell’anno solare 2023, mentre la nazionale portoghese si mantiene a punteggio pieno in testa al girone J, con 8 vittorie su 8.