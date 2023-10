Si svolgerà dal 17 al 26 ottobre l’esercitazione militare nucleare della Nato “Steadfast Noon“, letteralmente “mezzogiorno costante”, con cui l’Alleanza atlantica testa le proprie capacità di deterrenza nucleare coinvolgendo a rotazione gli assetti militari degli Stati membri. La scorsa edizione ha coinvolto 14 paesi e fino a 60 aerei compresi i bombardieri a lungo raggio B-52. Quest’anno l’operazione avviene in coordinamento tra Italia e Croazia con passaggi nel Mediterraneo secondo quanto annunciato dal Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg la scorsa settimana in conferenza stampa a Bruxelles.

Con la guerra in Ucraina ancora in corso e il nuovo fronte in Israele che preoccupa l’Occidente, l’esercitazione di routine che da dieci anni a questa parte si svolge a ottobre, assume un significato particolarmente importante perché, secondo Stoltenberg, “contribuisce a garantire credibilità, efficacia e sicurezza del nostro deterrente nucleare e invia il messaggio chiaro che la Nato difende tutti gli alleati”.

A dare il via alle esercitazioni sarà un F-16 dell’aeronautica americana del 510esimo squadrone da caccia del 31esimo stormo, in partenza da una base aerea del nord Italia. Sono 13 i Paesi dell’Alleanza che partecipano all’esercitazione 2023 fornendo un mix di jet convenzionali, aerei da sorveglianza e da rifornimento. Verranno anche impiegati aerei da combattimento in grado di trasportare testate nucleari senza nessuna bomba a bordo.

Il Desk aeronautico italiano rende noto che sono stati disposti corridoi di transito per raggiungere le operazioni sul Tirreno dalle basi di Aviano, Ghedi, Amendola, Gioia del Colle e Trapani. L’attività di volo è prevista il 17 e 23 ottobre dalle 11.00 alle 16.00 locali, il 19 e 24 ottobre dalle 12.00 alle 17.00 locali e il 26 ottobre dalle 10.00 alle 15.00 locali.