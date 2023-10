Voleva sfuggire alla polizia attraverso il cornicione di un palazzo ma da lì è caduto di sotto ed è rimasto ferito in modo gravissimo. Siamo a Trieste, via della Geppa e il luogo dei fatti è l’hotel Italia. Il fuggitivo, un cittadino albanese di 30 anni, è stato soccorso e portato all’Ospedale di Cattinara, in codice rosso.

Il 30enne aveva preso una stanza nell’albergo ma con tutta probabilità il suo nome era segnalato alle forze dell’ordine. Così, quando il portiere lo ha inserito nella lista ospiti, è scattato l’allarme. Quando sono arrivati i poliziotti, l’uomo ha capito di essere stato trovato e ha provato a scappare dalla finestra, cercando di percorrere il cornicione ma, non è chiaro se scivolando o gettandosi volontariamente, è caduto dal terzo piano sopra un’auto e si è ferito gravemente. Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.