Un uomo di 70 anni è stato aggredito e rapinato mentre faceva jogging. È successo a Firenze lo scorso venerdì 13 ottobre all’interno del parco delle Cascine, già teatro di scippi e aggressioni armate ai danni di anziani. Nota è anche la vittima: si tratta di Luigi Varratta, prefetto di Firenze dal 2012 al 2015 attualmente residente nel capoluogo toscano.

Secondo quanto emerge dal racconto della Questura, Varratta stava correndo nel parco in viale Lincoln quando, intorno alle 11, è stato assalito da un uomo sulla trentina che gli ha tirato un pugno al torace per poi strappargli la catenina d’oro che aveva al collo. A dare l’allarme sono stati alcuni testimoni della scena, dei dipendenti del Comune di Firenze che stavano lavorando nel parco. Pronto l’intervento della polizia che in poco tempo ha rintracciato e identificato l’aggressore. Si tratta di un 33enne già noto alle autorità per alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. All’arrivo della polizia non aveva con sé la refurtiva.

Nelle ultime settimane a Firenze le aggressioni in pieno giorno sembrano essersi intensificate, soprattutto quelle ai danni di anziani. Una settimana fa in via degli Orti Oricellari un uomo di 92 anni è stato colpito e rapinato del suo orologio da polso mentre a Novoli un uomo che si trovava con suo figlio ai giardini di piazza delle Medaglie d’Oro è stato pugnalato a una gamba in un tentativo di rapina.