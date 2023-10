L’offensiva israeliana nel nord della Striscia di Gaza ha già fatto, secondo il ministero della Salute locale, più di 2.300 vittime e non accenna a fermarsi. Ma lo sguardo di alcune grandi potenze, preoccupate per la sorte dei loro cittadini, guarda a Sud, al valico di Rafah, la porta per i gazawi verso il deserto del Sinai. Un passaggio che, con il totale blocco di Tel Aviv sulla Striscia, ha assunto un ruolo strategico di prim’ordine: è da qui che possono passare gli aiuti per una popolazione ridotta già allo stremo, è da qui che i Paesi non coinvolti nel conflitto aspirano a far passare i propri concittadini, è da qui che, su richiesta di Tel Aviv, dovrebbero fuggire i civili assediati dai raid dello ‘Stato ebraico’.

Tutta la pressione, in questo momento, è sulle spalle del presidente Abdel Fattah al-Sisi. C’è quella esercitata dagli americani e dai francesi, che chiedono l’apertura del varco di frontiera per far evacuare i propri connazionali, ma anche quella delle fazioni palestinesi della Striscia, secondo quanto riporta Haaretz, per far defluire i civili in fuga dai bombardamenti. Il generale egiziano, però, non cede: sia perché chiede in cambio di poter usare il valico per inviare, nell’altro senso, aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, che invece Israele ha deciso di isolare totalmente, sia perché teme una crisi umanitaria sul suo territorio, con milioni di persone pronte a lasciare le proprie case in cerca di un luogo sicuro.

Così, nella giornata di sabato il dialogo con Washington per evacuare gli oltre 500 cittadini americani ancora a Gaza si è arenato. L’Egitto ha spiegato che darà l’ok alla loro entrata nella Penisola del Sinai solo se gli aiuti umanitari potranno passare nella direzione opposta. Tre dirigenti egiziani hanno affermato che nessuno straniero sarà ammesso nel loro Paese se non saranno rispettate queste condizioni: “Non possiamo consentire l’uscita di pochi stranieri e non permettere l’ingresso di aiuti umanitari per i palestinesi che rimarranno bloccati lì”.

Una situazione simile a quella che coinvolge i cittadini francesi. L’Eliseo si è rivolto direttamente a Israele ed Egitto per chiedere l’apertura di un corridoio umanitario che permetta il passaggio dei loro cittadini attraverso il valico. Emmanuel Macron, fa sapere la presidenza, ha moltiplicato gli scambi di vedute con leader di molti Paesi: “La Francia – fanno sapere – moltiplica i contatti presso tutti i protagonisti che hanno un ruolo nell’immediato, presso le autorità israeliane ed egiziane affinché il valico di Rafah possa servire alle operazioni umanitarie a Gaza e, in particolare, all’evacuazione dei nostri connazionali”.

Come detto, a questi appelli si era unito anche quello delle varie fazioni palestinesi attive nella Striscia di Gaza, contrariamente a quanto dichiarato dalle forze di sicurezza israeliane che riferivano di un blocco ai flussi imposto da Hamas. I gruppi hanno chiesto ad al-Sisi di agire con urgenza per aprire il valico, evacuare feriti e fornire aiuto umanitario, secondo quanto scritto da Haaretz che riporta le dichiarazioni del portavoce del ministero della sanità di Hamas, Asraf el-Qudra.

Turchia ed Egitto, però, avanzano richieste precise prima di dare l’ok allo sblocco del valico: Israele deve facilitare il transito di aiuti umanitari e rispettare il diritto internazionale, come ha spiegato il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan, in una conferenza stampa congiunta con la controparte egiziana, Sameh Shoukry. Nella stessa conferenza hanno denunciato le azioni israeliane come “una grave violazione del diritto umanitario internazionale”.

