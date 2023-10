Il partito conservatore, nazionalista e populista ‘Diritto e Giustizia’ (Pis) è primo, ma i numeri per governare li ha l’opposizione. L’exit poll sulle elezioni legislative polacche tracciano lo scenario di un ribaltone a Varsavia: il Pis di Jaroslaw Kaczynski e dell’attuale premier Mateusz Morawiecki, è stimato al 36,8% dei voti, lontano dalla soglia del 40 per cento che garantirebbe il premio di maggioranza. E secondo la rivelazione Ipsos, l’unico potenziale alleato, il partito di estrema destra “Confederazione”, si sarebbe fermato al 6,2%. I seggi in parlamento, salvo sorprese, non permetteranno quindi ai sovranisti di formare un nuovo governo.

Festeggia invece l’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk: secondo l’exit poll, l’alleanza elettorale centrista ed europeista ‘Coalizione Civica‘ ha ottenuto il 31,6% dei voti. Al terzo posto – col 13% – si attesterebbe alleanza di centro-destra ‘Terza Via‘, seguita dall’alleanza social-democratica ‘La Sinistra‘ con l’8,6%. Entrambi i partiti, seppur abbiano scelto di correre separati, hanno già annunciato la volontà di formare un’alleanza con Tusk pur di scalzare Morawiecki e il suo Pis dal governo di Varsavia.

Considerando i seggi, secondo l’exit poll Ipsos, i tre partiti dell’opposizione guidata da Donald Tusk controllerebbe una maggioranza della Camera bassa del parlamento polacco con 248 deputati a fronte dei 200 che avrebbe il Pis unendosi con gli estremisti di destra di Confederazione. Numeri che hanno portato Tusk a pronunciare già frasi di festa: “Oggi possiamo dire che questa è la fine di questo brutto periodo. Congratulazioni ai nostri partner dell’opposizione democratica. Abbiamo fatto una grande cosa”, ha detto Tusk. Che poi ha aggiunto: “Creeremo un governo nuovo, buono e democratico con i nostri partner nel prossimo futuro. La Polonia ha vinto”.