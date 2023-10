“Chi dice ‘solo elettrico, ‘tutto elettrico’, ‘auto elettriche’, ‘tir elettrici’, ‘trattori elettrici’, non capisce una beneamata fava. Chi dice ‘solo elettrico’ non sa quello che dice, e fa solo un vantaggio alla Cina”. È il nuovo attacco lanciato dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, contro gli ambientalisti. Dal palco del Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma, il leader della Lega non ha mancato di ribadire la sua avversione per gli ambientalisti: “Vuoi la Tesla? Comprala. Ma non puoi mettermi fuori norma l’euro 6 diesel, che emette molto di meno rispetto all’intera catena produttiva della batteria elettrica”, ha spiegato, sottolineando che “il green è bello se accompagnato dal buon senso”.

Salvini ha quindi parlato delle Europee: “Potrebbe nascere una maggioranza non più a guida verde e pseudoambientalista”. E ha definito “cretini” gli ambientalisti che “bloccano il Gra creando chilometri di coda” che, ha insistito “sono i primi nemici dell’ambiente”.