Centinaia di persone hanno preso parte alla manifestazione pro Palestina a Roma scandendo slogan, in arabo e in italiano e sventolando bandiere. Al sit in organizzato in piazza Vittorio Emanuele si è unito anche il corteo degli studenti partito per contestare il raduno delle destre europee in corso nella Capitale.

Al grido di “Palestina libera“, i manifestanti hanno sventolato bandiere e mostrato cartelli. “Dal 1948 Israele ha preso tutta la terra palestinese. Io penso che i palestinesi debbano riavere la loro terra e debba esserci pace tra i civili israeliani e palestinesi”, dice un manifestante. “Condannare chi fa un genocidio non ha niente a che vedere con la fede religiosa”, spiega invece un’altra manifestante. Mentre una terza specifica: “Il popolo palestinese non è Hamas“.

Una parte del corteo si è poi mosso da piazza Vittorio arrivando in piazzale Tiburtino, nel quartiere di San Lorenzo sulle note di Bella ciao.