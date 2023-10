Torna Ecofuturo in TV, con la conduzione di Michele Dotti ed Elena Pagliai, una nuova stagione della trasmissione dedicata all’ecologia e alle nuove tecnologie per tutelare l’ambiente e promuovere stili di vita più sostenibili.

Le protagoniste di questa seconda puntata sono le Comunità Energetiche Rinnovabili che si stanno sviluppando anche in Italia, grazie alle ultime normative entrate in vigore. Già in Parlamento europeo alcuni anni fa venne promossa questa iniziativa per affiancare il nostro Paese a quelli che già le adottavano, grazie al lavoro di Dario Tamburrano allora europarlamentare. Nonostante le grandi opportunità sia economiche che ambientali che le CER portano, ancora c’è molto da fare a livello burocratico per snellire la loro realizzazione, come spiega Ludovica Terenzi. Ma già nella Capitale si stanno muovendo le cose, grazie anche all’Assessora all’ambiente della Regione Lazio, Sabrina Alfonsi. Le comunità energetiche garantiscono grandi risparmi in bolletta e la condivisione dell’energia permette ai cittadini di essere i protagonisti della gestione dei propri investimenti, come ci spiega Giorgio Mottironi di Ener2Crowd la più importante piattaforma di investimenti green a livello europeo. Non solo condivisione di energia e quindi elettrificazione del calore, ma anche condivisione del calore stesso con i teleriscaldamenti: nelle CER è possibile sviluppare sistemi di riscaldamento ancora più efficienti, meno inquinanti e più economici, come ci spiega Riccardo Bani presidente di ARSE – Associazione Riscaldamento senza emissioni. Infine Stefano Zago, direttore di Teleambiente ci porta a scoprire la storia delle CER e tutte le occasioni di realizzazione che ad oggi esistono in Italia.