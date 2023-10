Imputato il fidanzato da cui a 13 anni ha avuto una figlia e sua madre perché stando all’accusa avrebbe permesso che il giovane, all’epoca 19enne, dormisse con lei. Per entrambi l’accusa è, come riporta Il Corriere del Veneto, violenza sessuale su minore. Quando si scoprì la maternità dell’allora 13enne i magistrati avevano iscritto nel registro degli indagati il fidanzato maggiorenne per aver “compiuto atti sessuali” con una under 14.

L’udienza preliminare si svolge a Mantova perché, stando alle indagini, i primi rapporti – che la ragazzina ha sempre definito consensuali – sarebbero avvenuti in casa della sorella in un comune lombardo al confine con la provincia veronese. In quel periodo c’era anche la madre che avrebbe permesso se non incoraggiato che la 13enne e il fidanzato avessero rapporti sessuali. Per la donna quindi la procura di Mantova ha deciso di chiedere il processo contestandole la stessa accusa di violenza sessuale: stando all’accusa avrebbe istigato la figlia ad “accondiscendere alle richieste” del fidanzato.

Un comportamento che, trattandosi di una minore non ancora 14enne, per il codice penale rientra tra le ipotesi contemplate nel reato di violenza sessuale. La ragazzina allora frequentava le scuole medie e furono proprio i professori a segnalare ai servizi sociali il suo caso quando rimase incinta. La 13enne fu anche ascoltata dai carabinieri e nonostante avesse detto che non vi era stata alcuna violenza ma solo amore tra loro, fu aperto un procedimento d’ufficio nei confronti del ragazzo per violenza sessuale su minore. Ora per la madre si prospetta il rinvio a giudizio, mentre il fidanzato affronterà l’abbreviato. “Ma quale violenza, siamo innamorati. Abbiamo una bimba che è frutto del nostro amore, siamo una famiglia… Assurda l’accusa di violenza sessuale, paradossale andare sotto processo” ha dichiarato la ragazza.