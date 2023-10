Maxi operazione anti droga a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca. Sono 27 gli arresti, di cui 24 in carcere e 3 ai domiciliari, eseguiti dai carabinieri e dalla polizia di Stato, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia con il procuratore capo Francesco Lo Voi e la procuratrice aggiunta Ilaria Calò. Le accuse a vario titolo, vanno dall’associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto di armi da sparo, lesioni aggravate dal metodo mafioso e tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.

Agli arresti hanno proceduto la Squadra Mobile di Roma e i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati. Le indagini erano cominciate nel 2017 quando, durante alcune perquisizioni, stata rinvenuta documentazione relativa al traffico di sostanze stupefacenti nell’ordine di grandezza di un milione di euro e somme in contanti. Secondo gli inquirenti esisteva una vera e propria organizzazione criminale, attiva in via dell’Archeologia, tra i civici 38 e 40 nell’area del comparto “R5” comunemente denominata “Le Palme” al cui vertice c’era Vincenzo Vallante con la collaborazione di Pietro Longo. Il gruppo criminale era organizzato con una struttura piramidale: c’erano i capi delle piazze di spaccio, che controllavano l’operato dei pusher e assicuravano la necessaria assistenza nel caso di arresti. Al gradino più basso travano invece gli spacciatori e le vedette operanti in strada, che usavano un linguaggio cifrato grazie a telefoni intestati a terze persone. Dalle indagini sono emerse inoltre punizioni esemplari nei confronti di sodali infedeli.

Sotto sequestro sono finiti 1300 involucri di cocaina, nonché hashish, marijuana ed eroina. Nel corso dei numerosi interventi effettuati sulla piazza di spaccio sono state sequestrate anche delle armi da fuoco. Dalla contabilità sequestrata e dagli esiti delle attività tecniche è stato documentato che la piazza di spaccio delle Palme, attiva sull’arco delle 24 ore, generava guadagni pari a 250mila euro al mese.

Le indagini del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frascati hanno ricostruito un duplice tentato omicidio avvenuto l’8 settembre del 2021, nel quartiere Tor Bella Monaca, all’altezza del civico 74 di via dell’Archeologia: poco prima delle ore 14 erano stati sparati 7 colpi di arma da fuoco contro due giovani di origine nordafricana, feriti in maniera grave. All’epoca dei fatti i militari erano impegnati nella ricerca del latitante Davide Pasquali detto “Pandoro”, (32enne originario del quartiere di Tor Bella Monaca, rintracciato in Spagna nel novembre 2022 e sottrattosi alla cattura nell’ambito di un’operazione del 27 aprile 2021 che disarticolò un’intera piazza di spaccio con l’arresto di 50 soggetti).