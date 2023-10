Israele ha bloccato l’accesso a cibo, carburante e altre forniture per oltre due milioni di persone a Gaza, come rappresaglia per la sanguinosa incursione dei militanti di Hamas. E così la Striscia si trasforma in una trappola senza via d’uscita. L’unica speranza è andarsene in Egitto, passando dal valico di Rafah. Ma fin dalle prime ore del mattino, quando erano già in migliaia alla frontiera, un cortocircuito di informazioni ha generato ulteriore caos. Di prima mattina, ad avvisare i palestinesi, era stato l’esercito israeliano: “Il valico di Rafah è ancora aperto”, aveva detto il portavoce militare e colonnello Richard Hecht, aggiungendo che “ognuno può uscire. Consiglierei loro di uscire”. Hecht non ha tuttavia precisato né dove dovrebbero andare né come dovrebbero usare il valico, che viene periodicamente chiuso. Poco dopo è giunta una precisazione dell’esercito israeliano, che ha chiarito che il valico di Rafah è chiuso. I funzionari di Hamas, tuttavia, hanno successivamente affermato che i palestinesi che si erano precedentemente registrati per entrare in Egitto potranno oltrepassarlo e lasciare la Striscia.

Ma una fonte delle forze di sicurezza egiziane ha ulteriormente smentito quest’ultima informazione: il valico al confine meridionale di Gaza con l’Egitto, ha dichiarato ripreso dalla Dpa (l’agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur) è chiuso fino a nuovo avviso. I raid israeliani di rappresaglia su Gaza rendono pericolosa la situazione sia per i civili sia per i dipendenti al valico, ha aggiunto la fonte, ricordando che lungo il confine è in vigore uno stato di allerta volto ad impedire ogni tentativo di infiltrazione. Nel frattempo sono migliaia i palestinesi confluiti nel sud della striscia di Gaza, nelle città di Rafah e di Khan Yunes, nel tentativo di passare in Egitto per allontanarsi dalle zone colpite dai bombardamenti israeliani. E nell’attesa gli sfollati hanno cercato ospitalità nelle abitazioni di famigliari e conoscenti. Le Nazioni Unite e altre agenzie umanitarie stanno discutendo con l’Egitto per inviare aiuti umanitari alla Gaza assediata, hanno fatto sapere un funzionario egiziano e un operatore umanitario. Hanno dichiarato che le autorità egiziane hanno contattato Israele e gli Stati Uniti per garantire corridoi umanitari a Gaza tra i bombardamenti incessanti di Israele sulla Striscia. Sia il funzionario che l’operatore umanitario hanno parlato a condizione di anonimato perché non erano autorizzati a fornire informazioni ai giornalisti. Gli sforzi sono stati compiuti mentre