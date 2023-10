“Quando oggi sento qualcuno che inneggia o legittima ciò che è successo nei giorni scorsi in Israele mi coglie un senso di disperazione e rabbia profonda. Credo che nessuno debba avere il diritto di poter esprimere opinioni così aberranti e credo che chiunque voglia esprimerle deve essere sanzionato dalla legge. Perché qui non siamo nell’ambito della libertà di pensiero, qui siamo nell’ambito dell’incitamento all’odio razziale“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante un incontro con gli studenti della scuola della comunità ebraica di via Sally Mayer a Milano, alla quale ha portato solidarietà da parte del suo dicastero e di tutto il governo.