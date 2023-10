“Il Movimento 5 Stelle condanna fermamente gli attacchi terroristici che ci sono stati. Non è con la spirale di violenza che tu risolvi un problema che è cristallizzato in un fazzoletto di terra come Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza. Noi ovviamente crediamo che anche il popolo palestinese abbia diritto di vivere in pacifica convivenza ma di fronte a questi attacchi c’è una condanna che innescherà anche una contro-violenza da parte di Israele. Noi siamo per il negoziato di pace, siamo ridare la centralità alla politica che tenga conto degli interessi in gioco e indirizzi a soluzione un conflitto così endemico”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, durante la raccolta firme per il salario minimo in Piazza Testaccio a Roma.