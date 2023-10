L’ultima immagine di Paulo Dybala lo vede uscire dal campo di Cagliari in lacrime, dopo la botta al ginocchio sinistro rimediata in uno scontro di gioco. L’attaccante della Roma è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 40esimo e lo stesso tecnico Mourinho dopo la gara vinta per 4 a 1 dai giallorossi ha manifestato preoccupazione per le condizioni del suo fantasista. Per questo, già nella notte Dybala è stato portato alla clinica Villa Stuart per essere sottoposto a una risonanza magnetica. E sono arrivate buone notizie.

Gli esami hanno evidenziato “una lesione distrattiva al collaterale mediale” del ginocchio sinistro. L’attaccante argentino, che dovrà rinunciare anche alla convocazione in Nazionale, dovrà stare fermo per massimo un mese. Non è uno scenario così negativo: Dybala potrà cominciare subito la fisioterapia e provare a recuperare già per il 29 ottobre, quando a San Siro la Roma affronterà l’Inter. Se non dovesse farcela, a inizio novembre dovrebbe già tornare a disposizione di Mourinho.