C’è un altro punto di vista sulla guerra che merita di essere esplorato. Quello della rete Al Jazeera. Non tanto per capire le ragioni della guerra quanto per capire le ragioni degli altri. Non tanto per vedere Al Jazeera in sé ma Al Jazeera in me, le analogie tra la tecnica di copertura degli eventi filo-palestinese con quella adottata dalle nostre tv, sempre più filo israeliane e filo-occidentali.

Sul telefonino Youtube-Google avverte subito con un messaggino intermittente: “Al Jazeera è supportata in tutto o in parte da finanziamenti del Governo del Qatar”. Effettivamente la tv di Doha, nata nel 1996, che dal 2006 trasmette in inglese su un canale internazionale, deve ringraziare l’Emiro Tamim bin Hamad al-Thanii se può impiegare 3mila persone in 95 paesi raggiungendo 430 milioni di case, più telefonini e pc.

Piccolo preambolo sull’editore: il Qatar è vicino ad Hamas e ai palestinesi ed è il rivale locale dell’Arabia Saudita, paese in rotta di avvicinamento verso Israele insieme agli Emirati Arabi. Trump mise all’angolo il Qatar per far contenti i sauditi e Doha si è avvicinata all’Iran, grande sostenitore in Libano di Hezbollah e in Palestina di Hamas. In sostanza il ‘padrone’ di Al Jazeera è vicino ai palestinesi reietti dal mondo occidentale e agli iraniani arci-nemici di Usa e Israele.

La copertura della guerra Hamas-Israele iniziata domenica è un test ‘politico’ in diretta sul posizionamento della rete di Doha per gli spettatori sparsi nel mondo arabo. Basta ascoltare il commento dell’ospite scelto per il commento a caldo, il giornalista americano di origini palestinesi Ali Abunimah, fondatore di Electronic Intifada nonché ideologo dello Stato unico, per capire l’aria che tira. Per lui Israele sta portando avanti apartheid e genocidio e “i crimini non sono solo nelle sue mani ma anche di Joe Biden e degli europei che sostengono e finanziano il Governo”. Domenica sera, mentre scorrono le immagini dei rapimenti e delle uccisioni di poche ore prima, lui aggiunge che “questo è il risultato di garantire impunità a un regime che non ha rispetto dei diritti dei palestinesi (…) dobbiamo dire chiaramente che Israele e i suoi sostenitori sono i soli responsabili di quello che sta accadendo e stanno raccogliendo quello che hanno seminato”. Il conduttore in un perfetto inglese ringrazia l’ospite del suo contributo e di avere condiviso il suo punto di vista con i telespettatori. Poi c’è Youmna El Said, la giovane inviata famosa per il razzo che ha colpito un palazzo alle sue spalle domenica in diretta durante il collegamento.

Non è la prima volta che le accade. In rete è possibile trovare un altro video postato dalla tv pubblica turca, TRT World, per la quale lavorava nel maggio 2021, in cui, sempre con il caschetto in testa, prega i telespettatori a mani giunte e con voce commossa: “Per favore io voglio mandare un messaggio al mondo. Prima di giudicarci e di dire che noi siamo terroristi accertatevi di vedere la realtà e la verità da tutti i lati. Non ascoltate solo i media occidentali e andate avanti così. Ascoltate entrambe le parti. Non credete ai messaggi degli israeliani senza vedere la nostra parte …” in quel momento saltava in aria con fragore un palazzo alle sue spalle. El Said gridava “vedete quel palazzo che è stato totalmente distrutto da un raid aereo è un palazzo di 14 piani la Al Shoroq Tower”.

Quel ‘noi’ impiegato per definire lei e i suoi è declinato con grande efficacia nei suoi servizi di grande pathos. Youmna El Said ha fatto vari collegamenti da una delle 44 scuole che sono trasformate in rifugi per ospitare 22mila civili e moltissimi bambini. Mentre lo dice una squadra di ragazzini le sciamano intorno giocando felici come solo i bambini di quell’età possono fare sotto le bombe ma con una palla in mano. Youmna racconta che le mamme hanno ricevuto sul telefonino il messaggio degli israeliani. Intimavano di lasciare le loro case immediatamente prima dell’attacco. Quei bambini non hanno preso nulla e in quella scuola sono in duemila e dice: “C’è grande paura perché qui di fronte c’è una Stazione di Polizia. La gente è terrorizzata che possa essere un obiettivo delle Forze israeliane”. Il conduttore la saluta pieno di compassione.

Tocca all’ex ambasciatore in Regno Unito Husam Zomlot. Il conduttore parte neutro (“Condividi quello che ha fatto Hamas?”) il diplomatico no: “Non è la domanda giusta” e inizia a parlare delle cause profonde della crisi palestinese, un mantra su Al Jazeera. Poi il conduttore fa la ‘giusta domanda’, cioé chiede se il numero dei morti israeliani aiuterà gli attori internazionali a capire che è giunto il momento di cambiare atteggiamento e fare le mosse giuste. Ecco così i 700 morti diventano nella risposta “un’opportunità per tutti di capire che i palestinesi hanno diritto di combattere e lo faranno e l’occupazione deve finire e deve esserci lo stato palestinese con Gerusalemme capitale”.

Arriva il professore dell’università del Cairo e il conduttore chiede: “Perché gli ufficiali egiziani sparano sui turisti israeliani?”. Il senso della risposta è “Perché non si vede la soluzione di questo conflitto da 75 anni”.

Parte il collegamento con l’altro inviato a Gaza, Tareq Abu Azzoum. Il giovane collega con il giubbotto e l’elmetto parte con “i crimini degli israeliani contro i palestinesi” e racconta il destino di una famiglia cancellata da un missile degli israeliani, erano in 22, di cui sette bambini. A un certo punto c’è un parlamentare israeliano, Danny Danon. Il conduttore gli chiede subito delle vittime da entrambe le parti. Lui reagisce così: “Non puoi dire ‘da entrambe le parti’, stiamo ancora contando i morti di un attacco barbaro non provocato di Hamas. Hanno rapito un bambino di due anni!”. Il conduttore lo ferma: “Tu dici attacco non provocato ma non sarà il caso di considerare le cause e gli effetti dell’occupazione che dura da 75 anni?”. Il parlamentre ribatte: “Noi abbiamo lasciato Gaza 18 anni fa completamente. Non c’è più una comunità ebraica a Gaza e guarda cosa è accaduto. Hamas controlla Gaza!”. Il conduttore lo interrompe ancora: “Ma sono completamente bloccati”. Il parlamentare ribatte: “Perché non se la prendono con l’Egitto, con il quale confinano, ma solo con Israele? Perché non c’è logica. Hamas, come l’ISIS, vuole solo colpire noi” e conclude “la mia opinione è che dobbiamo sradicare Hamas così i soldi che arabi ed europei danno ai Palestinsi non andranno più a costruire tunnel e comprare armi”.

Il conduttore vira sulle colpe dell’intelligence e sui problemi militari di Israele ma è l’unico dibattito nel quale si accende un po’ la discussione. Per il resto gli opinionisti cantano una sola canzone. A parte lui e l’analista Nimrod Goren, che anche lui viene però rimbrottato quando parla di attacco non provocato dal conduttore, gli analisti sono tutti dalla parte palestinese. Marwan Bishara collegato da Parigi non è d’accordo su una cosa. Il conduttore pone una domanda critica a Hamas per le vittime civili. Non sarà un errore tattico? L’ospite non è d’accordo: “Questa è una guerra asimettrica. Così Hamas si rafforza e Israele si indebolisce. Uno resiste a un’occupazione e non ha armi non ha aerei e bombe nucleari. Usa il terrore come fanno tutte le guerriglie del mondo ma non sono terroristi”.

L’inviata da Ramallah, Nida Ibrahim, si collega da una manifestazione pro Hamas e sembra una dei manifestanti quando elenca i torti subiti dagli occupanti israeliani che hanno isolato ogni città palestinese dall’altra. La situazione è relativamente calma, spiega, ma la tensione sta aumentando. Poi chiude e firma il pezzo, con nome e rete e la città “Ramallah, Occupied West Bank”.

C’è spazio per Papa Francesco, seguito da una carrellata di immagini di manifestazioni festanti per le morti israeliane. Si parte da Istanbul con le bandiere di Hamas, ancora più numerosa la folla festante a San’a’, capitale dello Yemen, poi il Kuwait e infine Teheran con la corrispondente Dorsa Jabbari che mostra le manifestazioni di giubilo e racconta il comunicato di supporto della Guida Suprema, Ali Khamenei.

In serata il conduttore si collega con Refaat Alareer, scrittore, si trova a Gaza. La conduttrice gli chiede di raccontare la notte passata sotto le bombe domenica. Lui ricorda che a Gaza vive un milione di bambini, cioé il 50 per cento della popolazione di 2,2 milioni. Fa l’esempio di una famiglia sterminata la prima notte di guerra dai razzi israeliani: “erano 18 e tra questi c’erano 9 bambini, quindi tre generazioni sono state annientate da una sola bomba di fabbricazione americana”. Racconta la vita della popolazione senza elettricità, senza acqua, già poverissima, senza cibo per l’indomani.

Spazio al corrispondente da Londra, Harry Fawcett, che riporta l’attenzione non sulle vittime di Hamas ma sulla copertura mediatica offerta alla loro uccisione. I media tedeschi, spiega, danno ampio spazio all’uccisione di una ragazza. Sta parlando della 22enne Shani Louk. Fawcett ricorda che compare nei video scioccanti di Hamas che circolano sui social. Non vengono mostrate le immagini, che sono effettivamente troppo brutali. Non si offrono particolari sulla ragazza, di padre israeliano e madre tedesca, uccisa mentre ballava felice poche settimane dopo essere venuta sul Lago d’Iseo, a Sala Marasino, da dove aveva postato una bella foto del lago con il messaggio “Bella Italy”, le faccette e i cuori. Su Al Jazeera non c’è tempo per fare la storia. Non c’è il pathos che si avverte per le famiglie palestinesi di Gaza.

A spiegare bene la tecnica di narrazione televisiva (che è però lo specchio di quella dei media mainstream occidentali a parti inverite) è Jan Egeland, del Norwegian Refugee Commetteee, impegnato in Cisgiordania ad aiutare la popolazione. Il conduttore gli pone la sua domanda preferita, sulle cause vere della crisi, sui 56 anni di occupazione militare israeliana. Insomma, perché, chiede all’ospite, anche ora nei commenti dei leader occidentali non si fa mai riferimento alle radici profonde del conflitto? Egeland risponde che oggi tutti i politici in occidente parleranno dell’attacco di Hamas e del diritto di difendersi di Israele. Poi aggiunge una riflessione che non è tanto un commento ma una lezione di giornalismo: “Noi che siamo operatori umanitari, neutrali, sul campo, al centro di questo fuoco incrociato, vediamo quel che sta accadendo: ci sono due racconti polarizziti. Da una parte si vedranno le moschee attaccate mentre in occidente vedranno i civili e i bambini israeliani attaccati dagli uomini di Hamas armati. Queste sono le due immagini opposte. Entrambi i racconti deumanizzano i protagonisti”. Forse perché poi è più facile ucciderli senza rimorso.